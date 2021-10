https://fr.sputniknews.com/20211013/australie-deux-adolescents-inculpes-pour-la-mort-de-14-kangourous-geants-1052120685.html

Australie: deux adolescents inculpés pour la mort de 14 kangourous géants

Deux adolescents australiens ont été inculpés mardi pour la mort de 14 kangourous géants qu'ils sont accusés d'avoir frappés, dans une ville balnéaire située à... 13.10.2021, Sputnik France

Les deux garçons, âgés de 17 ans, ont été arrêtés après la découverte samedi des kangourous morts, dont deux petits, près de Batemans Bay, au sud de la capitale, a indiqué la police.La police a indiqué avoir trouvé les marsupiaux morts dans deux zones distinctes. Un bébé kangourou, retrouvé inanimé mais qui a survécu, a été surnommé "Hope" (Espoir) par les sauveteurs.Convoqués par la justice, les deux garçons devront s'expliquer devant un tribunal pour enfants le 22 novembre prochain.Le kangourou géant est très répandu dans le sud et l'est de l'Australie. L'animal au pelage gris peut atteindre un poids de 60 kg et une taille de 1,60 mètre pour le mâle.

