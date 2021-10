https://fr.sputniknews.com/20211013/inde-un-jeune-pietine-a-mort-par-un-elephant-en-prenant-un-selfie-1052124700.html

Inde: un jeune piétiné à mort par un éléphant en prenant un selfie

Inde: un jeune piétiné à mort par un éléphant en prenant un selfie

Un jeune indien a été piétiné à mort par un éléphant alors qu'il tentait de prendre un selfie avec un troupeau qui traversait les forêts de Mohammadi, dans... 13.10.2021, Sputnik France

2021-10-13T13:32+0200

2021-10-13T13:32+0200

2021-10-13T13:32+0200

faits divers

inde

éléphants

selfie

Selon des médias locaux, le jeune étudiant était allé voir les éléphants avec deux amis et s'est approché trop près du troupeau en prenant un selfie ce qui a irrité un éléphant qui l'a attaqué. Le jeune a été grièvement blessé et transporté d'urgence à l'hôpital où il a succombé à ses blessures.Les experts de la faune ont déclaré que l'éléphant pensait que la victime voulait s'approchait des éléphanteaux.Selon une étude réalisée en 2018 par l'Institut indien des sciences médicales (AIIMS), l'Inde arrive en tête des pays au grand nombre de selfies mortels, suivie de la Russie et des Etats-Unis.

inde

inde, éléphants, selfie