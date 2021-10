https://fr.sputniknews.com/20211013/je-lui-dois-la-vie-une-femme-sauvee-par-un-migrant-est-indignee-par-le-rejet-de-sa-naturalisation-1052113996.html

"Je lui dois la vie": une femme sauvée par un migrant est indignée par le rejet de sa naturalisation

"Je lui dois la vie": une femme sauvée par un migrant est indignée par le rejet de sa naturalisation

Lorsqu’un homme avait attaqué une femme avec un couteau et une scie de boucher en 2019, un demandeur d’asile guinéen s’était interposé. La victime confie sur... 13.10.2021, Sputnik France

2021-10-13T07:06+0200

2021-10-13T07:06+0200

2021-10-13T07:06+0200

france

france

migrants

demandeurs d'asile

naturalisation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1052115218_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_44f183926b750e1efdf8a6ab24d62bc8.jpg

Mamoud Diallo, demandeur d’asile guinéen, a vu sa procédure de naturalisation rejetée par la préfecture de l'Isère. Marina (prénom modifié), qu’il a sauvée il y a deux ans lors d’une agression au travail, a estimé sur RTL "avoir honte" de l’État.Les faits remontent au 29 janvier 2019. Marina et Mamoud travaillaient au centre de formation de l’AFRAT, à Autrans. Dans une crise de folie, le chef cuisinier a attaqué Marina avec un couteau et une scie de boucher. Mamoud, qui avait alors 21 ans, est intervenu après avoir entendu des cris. La femme avait déjà le visage ensanglanté."Je pense que sans lui, je ne serai peut-être plus là. Je lui dois la vie et bien sûr que je ne l'oublierai jamais", a souligné de son côté Marina au micro de RTL, lançant un appel aux autorités pour "qu'il soit naturalisé le plus vite possible".Il a été décoré d’une médaille par la commune.Les raisons du rejetSelon elle, le Guinéen, qui est arrivé en France en 2018, a beaucoup travaillé et fait de son mieux pour s’intégrer, "a pleinement sa place en France".La préfecture explique son refus par le fait qu’il est entré illégalement sur le territoire et a présenté un certificat de naissance frauduleux.Une pétition a été rédigée pour demander au Président de la République d’accélérer l’octroi de la naturalisation. Elle décomptait près de 3.700 signatures au moment de la publication de cet article.Baisse de l’immigration en 2020Selon les statistiques provisoires du ministère de l’Intérieur, les flux migratoires de 2020 ont baissé pour la première fois depuis 2016 à cause des restrictions sanitaires (220.535 premiers titres de séjour délivrés, contre 277.406 en 2019). Les premières demandes d’asile ont été surtout nombreuses de la part des ressortissants de Guinée, de Turquie, d'Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan.Si Emmanuel Macron avait évoqué une expulsion plus active des étrangers en situation irrégulière, la plupart des Français ont affirmé souhaiter un référendum sur la question de l’immigration (35% de "oui, tout à fait" et 27% de "plutôt oui"), selon un sondage réalisé par l’institut Consumer Science & Analytics (CSA) pour CNews.

michel57 finalement quelle le suive en guinée, bravo pour son acte de bravoure , il y a des centaines de personnes sauvés, chaque jours par des anonymes,qui risquent leurs vies aussi ,pompiers secouristes, polices, inconnues etc, etc , qui ne réclame pas de médaille.. 4

NecessiteFaitLoi Plein le cul de la culpabilisation. Il a été refusé par des fonctiionaires qui avaient son dossier sous les yeux et non une pétition signée par des inconnus ignares des fais. 4

17

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

france, migrants, demandeurs d'asile, naturalisation