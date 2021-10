https://fr.sputniknews.com/20211013/jean-paul-1er-pape-pendant-33-jours-va-etre-beatifie-1052129523.html

Jean-Paul 1er, pape pendant 33 jours, va être béatifié

Jean-Paul 1er, qui n'a été pape que pendant 33 jours jusqu'à son décès soudain en 1978, va être béatifié, a annoncé mercredi le Vatican. 13.10.2021, Sputnik France

Le pape François a autorisé la Congrégation pour les causes des saints à promulguer un décret sur une guérison miraculeuse attribuée au pape d'origine italienne, né Albino Luciani, condition sine qua non pour qu'il soit béatifié.Elu pape le 26 août 1978, Jean-Paul 1er est décédé le 28 septembre de la même année à l'âge de 65 ans. Jean-Paul II lui a succédé sur le trône pontifical.Sa mort soudaine a donné lieu à de nombreuses théories plus ou moins fantaisistes évoquant un meurtre ou un empoisonnement mais le pape aurait en réalité succombé à une crise cardiaque dans son sommeil.Selon le Vatican, la guérison miraculeuse en faveur de laquelle il aurait intercédé est celle d'une fillette de 11 ans à Buenos Aires, en Argentine, pays d'origine du pape François.Une fois béatifié, à une date qui reste à déterminer, Jean-Paul 1er pourrait être proclamé "saint", comme trois autres souverains pontifes qui ont régné pendant la seconde moitié du XXe siècle: Jean XXIII (1958-1963), Paul VI (1963-1978) et Jean-Paul II (1978-2005).

