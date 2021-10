https://fr.sputniknews.com/20211013/josep-borrell-effectue-une-visite-a-washington-1052124465.html

Josep Borrell effectue une visite à Washington

Le haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, effectue du 13 au 15 octobre une

2021-10-13T13:30+0200

M. Borrell tiendra à cette occasion des réunions de haut niveau axées sur les relations entre l'Union européenne et les États-Unis, l'avancement de l'agenda transatlantique ainsi que sur les développements internationaux urgents, indique un communiqué du Service européen pour l'action extérieure (SEAE).Cette visite, poursuit le communiqué, "fait suite à un certain nombre de contacts déjà pris par le chef de la diplomatie de l'UE avec son homologue américain, Antony Blinken, et au sommet UE-États-Unis qui s'est tenu à Bruxelles en juin".Lors de ses entretiens avec les responsables américains, Josep Borrell "soulignera qu'une alliance solide entre l'UE et les États-Unis est essentielle pour relever les défis mondiaux, tels que la pandémie, la reprise économique et le changement climatique (...) ainsi que pour continuer à défendre des valeurs communes, et à assurer la sécurité et la prospérité mondiales", relève la même source.Jeudi, le chef de la diplomatie de l'UE rencontrera son homologue Antony Blinken pour discuter de questions liées à la politique étrangère et des initiatives visant "à approfondir le partenariat stratégique UE-États-Unis", précise le SEAE.Il tiendra ensuite des réunions avec la secrétaire adjointe à la Défense, Kathleen Hicks, "pour discuter de la manière de poursuivre une coopération bilatérale renforcée dans les domaines de la sécurité et de la défense", conclut le communiqué.

