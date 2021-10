https://fr.sputniknews.com/20211013/la-justice-mexicaine-ordonne-la-vaccination-des-mineurs-de-12-a-17-ans-1052123356.html

La justice mexicaine ordonne la vaccination des mineurs de 12 à 17 ans

La justice mexicaine ordonne la vaccination des mineurs de 12 à 17 ans

La justice mexicaine a ordonné au gouvernement de vacciner les mineurs de 12 à 17 ans contre le Covid-19, ont indiqué mardi les autorités mardi. 13.10.2021, Sputnik France

Un tribunal de l'Etat de Mexico a invoqué "le droit humain à la santé pour la collectivité, dans le cas présent, à tous les adolescents entre 12 et 17 ans", d'après un extrait de la décision de justice citée par la presse locale.En réaction à cette décision, le ministre de la Santé Hugo López Gatell a affirmé que le gouvernement analysera le dossier avec beaucoup de précaution". Le gouvernement n'est pas obligé de se conformer à cette décision de justice.Le ministère de la Santé avait annoncé fin septembre que le vaccin Pfizer-BioNTech serait administré aux seuls mineurs à risque.Jusqu'à présent, 23.000 demandes de vaccinations de mineurs ont été enregistrées par les autorités sanitaires.Plusieurs mineurs ont été vaccinés à travers le pays à la suite de démarches judiciaires lancées par leurs parents.Le Mexique, avec plus de 126 millions d'habitants, est le quatrième pays le plus touché par la pandémie dans le monde en nombre absolu de morts (282.773, dont 546 au cours de ces dernières 24 heures, pour 3,7 millions de cas).Au total, 48,8 millions de personnes ont été complètement vaccinées et 66,9 millions ont reçu au moins une dose.

