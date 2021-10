https://fr.sputniknews.com/20211013/la-russie-peut-etablir-un-record-doctroi-du-gaz-prete-a-discuter-de-volumes-supplementaires-1052125208.html

La Russie peut établir un record d’octroi du gaz, mais pointe les risques du transit via l’Ukraine

La Russie peut établir un record d’octroi du gaz, mais pointe les risques du transit via l’Ukraine

La Russie, qui réalise des livraisons de gaz sans interruption et est prête à discuter de volumes supplémentaires, peut établir un record d’octroi de gaz cette... 13.10.2021, Sputnik France

Les ressources de gaz naturel en Russie sont "illimitées, planétaires" et les volumes de livraison augmentent toujours malgré les conditions difficiles, a constaté Vladimir Poutine lors d’une réunion plénière dans le cadre de la Semaine russe de l’énergie.Ce qui est important pour le marché gazier, comme pour n’importe quel autre, c’est la stabilité et la prévisibilité, a-t-il ajouté.Le chef d’État a tenu à souligner sa détermination à augmenter les livraisons en Europe en cas de nécessité.Usure de l'infrastructure ukrainienneEn cela, il est dangereux d’augmenter le transit via l’Ukraine, car, si son infrastructure saute, l’Europe sera privée de cette voie de livraison, a-t-il mis en garde."Le niveau de l’usure du système de transport du gaz en Ukraine est de 80-85%", a précisé M.Poutine, ajoutant qu’il faudrait le remettre en bon état avant d’y ajouter du combustible.La Russie est prête à conserver le contrat sur le transit du gaz via l’Ukraine et même à accroître les volumes fournis, mais doit comprendre le montant des achats."Panique" en EuropeL’Agence internationale de l'énergie (AIE) a indiqué que les prix de l’électricité en Europe avaient atteint un niveau inédit depuis 10 ans, souvent au-delà de 100 euros le mégawatt/heure (MWh).Alexandre Novak, vice-Premier ministre russe, a proposé deux options pour remédier au problème: accélérer la mise en service du Nord Stream 2 et augmenter le volume des appels d'offres sur le site de commerce électronique Gazprom à Saint-Pétersbourg.Gazprom a augmenté sa fourniture de gaz à l'Europe de 10% et la Russie au total de 15%. Le déficit gazier n’est donc pas dû aux actions de la Russie, mais à celles des pays européens, d’après M.Poutine.Quant aux accusations selon lesquelles Moscou utilise le gaz comme une arme, le Président les a rejetées comme des propos "absurdes" et sans fondement.Neutralité carboneL’économie russe mise sur la neutralité carbone "à une date précise: d’ici 2060". Il ne doit pas y avoir de sanctions dans la réalisation des projets climatiques, a affirmé le Président russe.

michel loncin L'UE, qui a voté les "sanctions" contre la Russie ... qui les prolonge indéfiniment, ne voulant SURTOUT PAS reconnaître l'IMMENSE ERREUR (pour ne pas dire plus !) de sa politique ukrainophile et russophobe, va se trouver dans la position de quémandeur à l'égard de cette même Russie ... en dépit de l'Ukraine ... Le NS2 ... le Turkish Stream ... qu'elle a TOUT FAIT pour en empêcher la construction, vont servir ... L'UE ... soit l'ARROSEUR ... ARROSE (de gaz) !!! 7

franc Le record du jour c’est 984 morts du covid en Russie, agence TASS , rapporté sur un an la moyenne est de 360 000 m 6

