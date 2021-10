https://fr.sputniknews.com/20211013/le-senat-dit-non-a-la-vaccination-obligatoire-1052134231.html

Le Sénat dit non à la vaccination obligatoire

Le Sénat dit non à la vaccination obligatoire

Le Sénat, dominé par l'opposition de droite, a rejeté mercredi 13 octobre une proposition de loi visant à rendre la vaccination contre le Covid-19 obligatoire... 13.10.2021, Sputnik France

2021-10-13

2021-10-13T22:19+0200

2021-10-13T22:48+0200

france

france

sénat français

obligation vaccinale

Les parlementaires socialistes prônent depuis l'été "l'obligation progressive d'une vaccination universelle" contre le coronavirus. Le texte, examiné en première lecture dans le cadre d'une "niche" parlementaire du groupe, entendait compléter l'article du Code de la santé publique relatif à l'obligation des vaccinations antidiphtérique et antitétanique pour y ajouter celle contre le Covid-19.Le chef de file des sénateurs socialistes, Patrick Kanner, a défendu le choix de la "clarté" et de la "transparence", estimant qu'avec le pass sanitaire, le gouvernement avait "exigé des Français une obligation de vaccination indirecte".Démarré dans le calme, le débat s'est enflammé lorsque la sénatrice LR Sylviane Noël a affirmé que "rendre obligatoire l'administration de vaccins génétiques dont la phase expérimentale est toujours en cours, est politiquement imprudent et moralement condamnable"."Je ne peux pas laisser passer le sous-entendu sur le caractère expérimental et incontrôlé de ces vaccins", a réagi le secrétaire d'État Adrien Taquet, tandis que M.Jomier dénonçait un argumentaire relayé par les "antivax"."Aujourd'hui j'ai honte", a déclaré Alain Milon (LR), jugeant "complètement inadmissibles" les propos "antivaccins" tenus par Mme Noël. "Je suis révulsé", a renchéri René-Paul Savary (LR), pour qui "la question de la vaccination ne se pose pas".L'exécutif, qui a écarté la vaccination obligatoire en population générale, a fait du pass sanitaire un pivot de sa stratégie anti-Covid. Depuis mi-septembre, la procédure est toutefois obligatoire pour 2,7 millions de professionnels de santé.Le Sénat devait également rejeter en début de soirée un second texte porté par les sénateurs socialistes, visant à faciliter la délivrance d'une carte de séjour temporaire aux jeunes étrangers confiés au service de l'Aide sociale à l'enfance (Ase).

mouais Thrombose du bras quelques jours après injection et embolie pulmonaire après avoir eu la première injection il y a 8 mois ....Voilà les dernières nouvelles de mon côté.... 1

Виджилан 408 Enfin une sage décision venant du sénat Français ... La gangrène socialiste celle qui détruit et essaie de vous enlever le titre d'etre Français souverain .... Devoir traiter avec un pays totalitaire est mal venu pour l'avenir...Et toujours aucun droit aux référendums ....

france

france, sénat français, obligation vaccinale