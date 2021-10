https://fr.sputniknews.com/20211013/le-senegal-classe-sur-la-liste-des-pays-verts-1052128203.html

Le Sénégal classé sur la liste des "Pays verts"

Le Sénégal figure sur la liste des ''Pays/territoires +verts+'' du ministère français des Affaires étrangère qui désigne par cette appellation ''les... 13.10.2021

Il s’agit des pays de l’espace européen, auxquels s’ajoutent l’Arabie Saoudite, l’Australie, Bahreïn, le Brunei, le Canada, le Chili, les Comores, la Corée du Sud, les Emirats arabes unis, Hong Kong, le Japon, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Nouvelle-Zélande, le Qatar, le Rwanda, le Sénégal, Singapour, Taïwan, l’Uruguay et le Vanuatu.Dans son communiqué, le ministère sénégalais du tourisme et des transports aériens souligne que ’’désormais, les voyageurs en provenance ou à destination d’un pays +vert+ comme le Sénégal, qu’ils soient vaccinés ou non, ne sont pas soumis aux mesures contraignantes pour entrer ou sortir du territoire français’’.Ces voyageurs restent ’’néanmoins soumis à un certain nombre de mesures à respecter’’, fait noter le communiqué, relevant que les passagers ont l’obligation de montrer ’’la preuve d’une vaccination complète reconnue par l’Agence européenne du médicament (EMA)’’, ou à défaut, de présenter ’’un test RT-PCR négatif selon les règles du pays de destination’’.A signaler que le Sénégal a annoncé lundi la levée des restrictions qui pesaient sur les voyageurs à destination du pays, soulignant que les passagers voulant entrer en territoire national doivent disposer soit d'un test RT-PCR COVID-19 négatif, datant de moins de cinq jours, ou d'un +pass sanitaire+ "dûment délivré par les services compétents".Après une forte hausse des nouvelles contaminations et du nombre de décès entre juillet et août, le Sénégal a connu une baisse drastique des cas de COVID-19 dès mi-septembre. Depuis l'apparition du premier cas de COVID-19 le 2 mars 2020, le pays a recensé 73.848 cas déclarés positifs dont 71.950 guéris et 1.869 décès, selon le bilan établi ce mercredi par le ministère de la santé et de l'Action sociale .Le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin anti-COVID s'élève à 1.275.808 sur l'étendue du territoire depuis le lancement le 23 février des opérations à travers le pays.

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

