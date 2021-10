https://fr.sputniknews.com/20211013/le-spoutnik-light-affiche-une-efficacite-de-70-contre-le-variant-delta-1052125802.html

Le Spoutnik Light affiche une efficacité de 70% contre le variant Delta

Le vaccin russe Spoutnik Light affiche une efficacité de 70% contre le variant Delta du nouveau coronavirus pendant les trois premiers mois après l’injection... 13.10.2021, Sputnik France

Face à la souche Delta du nouveau coronavirus, le vaccin russe à une seule injection Spoutnik Light démontre une efficacité de 70% pendant les trois premiers mois suivant l’administration, selon les données transmises par le centre Gamaleïa qui a développé la préparation.Le RDIF rappelle que le Spoutnik Light est en moyenne à plus de 75% efficace parmi les personnes de moins de 60 ans et offre une protection élevée contre les formes graves du Covid-19.L’homme à la tête du RDIF, Kirill Dmitriev, assure que ces nouvelles données "confirment que le Spoutnik Light figure parmi les meilleurs vaccins contre le coronavirus". Forte réduction des cas en ArgentineLe RDIF fait en même temps valoir que l’Argentine, qui utilise les préparations russes pour vacciner sa population, témoigne d’"une diminution significative" du nombre de nouveaux cas de Covid, en contraste avec "une hausse dramatique de contaminations aux États-Unis et en Israël, qui ont massivement utilisé le vaccin Pfizer dans leurs programmes de vaccination".Plus tôt au mois d’octobre, une étude du laboratoire et réseau de santé américain Kaiser Permanente a démontré que l’efficacité du vaccin Pfizer diminuerait au fil du temps, passant de 88% dans le mois suivant l’injection de la deuxième dose à 47% après six mois. Face au variant Delta, elle chuterait à 53% après quatre mois, selon l’étude.

Dray Foox « l’Argentine, qui utilise les préparations russes pour vacciner sa population, témoigne d’"une diminution significative" du nombre de nouveaux cas de Covid, en contraste avec "une hausse dramatique de contaminations aux États-Unis et en Israël, qui ont massivement utilisé le vaccin Pfizer ». Attention à ce que vous écrivez car en Argentine, 8 vaccins sont en circulation. Sur les 52m de doses administrées, seules 17% sont Sputnik V, 34% Pfizer, 28% Moderna… pour rappel, le 20 juillet dernier, l’argentine s’est officiellement plainte des retards de livraison du Sputnik V….. source Covid Tracking 4

Robert Mag même résultat que l'astrazeneca... étrange ! 1

argentine

