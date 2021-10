https://fr.sputniknews.com/20211013/les-usa-rouvriront-leurs-frontieres-avec-le-canada-et-le-mexique-debut-novembre-1052120508.html

Les USA rouvriront leurs frontières avec le Canada et le Mexique début novembre

Les Etats-Unis vont rouvrir leurs frontières terrestres avec le Canada et le Mexique aux ressortissants étrangers présentant un schéma vaccinal complet au... 13.10.2021, Sputnik France

Les règles qui régiront cette réouverture seront détaillées mercredi et concerneront les frontières terrestres et les traversées en ferry.Les représentants de l'administration Biden ont néanmoins souligné que la politique du titre 42, instaurée par l'administration de l'ancien président Donald Trump et empêchant les demandeurs d'asile d'entrer sur le territoire américain, resterait en place.La date précise de la levée des restrictions devrait être annoncée bientôt, a ajouté l'un des représentants.

