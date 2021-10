https://fr.sputniknews.com/20211013/lue-salue-le-bon-deroulement-des-elections-legislatives-en-irak-1052125491.html

L'UE salue le bon déroulement des élections législatives en Irak

À la demande de l'Irak, l'Union européenne a déployé pour la première fois une mission d'observation électorale dans le pays, a rappelé M. Borrell, notant que la mission publiera un rapport complet comprenant des recommandations pour améliorer le processus électoral irakien.Le chef de la diplomatie de l'UE a par ailleurs émis le souhait que ces élections conduiront à la formation rapide d'un gouvernement "représentatif et sensible aux besoins et aux aspirations du peuple irakien".L'UE, a ajouté M. Borrell, "restera un partenaire fort de l'Irak", affirmant la disposition de l'Union européenne à "travailler en étroite collaboration avec le prochain gouvernement à la mise en œuvre des réformes nécessaires d'urgence, comme l'exige le peuple irakien".Quelque 25 millions électeurs irakiens étaient appelés dimanche aux urnes. La Haute Commission électorale indépendante en Irak a annoncé un taux de participation "préliminaire" de 41% parmi les plus de 22 millions d'électeurs inscrits.La Commission avait publié lundi les noms des vainqueurs sur son site Internet, sans faire référence aux blocs politiques qu'ils ont représentés lors des élections.Ces législatives étaient initialement prévues en 2022. Promises par le Premier ministre Moustafa al-Kazimi, elles ont été avancées pour apaiser la contestation née en octobre 2019, pour notamment dénoncer une économie en panne et des services publics défaillants.

