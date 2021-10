https://fr.sputniknews.com/20211013/nouvelle-zelande-de-nouvelles-mesures-pour-la-neutralite-carbone-1052121870.html

Nouvelle-Zélande: de nouvelles mesures pour la neutralité carbone

Nouvelle-Zélande: de nouvelles mesures pour la neutralité carbone

La Nouvelle-Zélande a présenté, mercredi, de nouvelles mesures visant à conduire l'archipel vers la neutralité carbone à l'horizon 2050 en agissant notamment... 13.10.2021, Sputnik France

2021-10-13T11:41+0200

2021-10-13T11:41+0200

2021-10-13T11:41+0200

faits divers

climat

nouvelle-zélande

carbone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104379/55/1043795529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aac43ced9616e5dce2def7c6752e55e1.jpg

A un mois de la réunion des dirigeants mondiaux sur le climat COP26 à Glasgow, ces propositions préfigurent un plan gouvernemental de réduction des émissions qui doit être présenté en mai.La Nouvelle-Zélande est pressée de prendre plus de mesures pour réduire ses émissions de carbone, en hausse, mais le plan en cours d'élaboration ne fait que peu mention du secteur agricole, qui contribue à 48% de ses émissions de gaz à effet de serre.Pour la Première ministre Jacinda Ardern, ces mesures permettront de réduire les émissions et "peuvent également créer des emplois et de nouvelles opportunités pour les entreprises et notre économie".Ces mesures interviennent près de deux ans après l'inscription par le Parlement de l'objectif de neutralité carbone dans une loi et un an après avoir déclaré une urgence climatique.En outre, Mme Ardern a qualifié la nécessité de lutter contre le changement climatique comme une question de "vie ou de mort".

nouvelle-zélande

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

climat, nouvelle-zélande, carbone