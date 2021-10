https://fr.sputniknews.com/20211013/paris-estime-que-teheran-fait-naitre-des-doutes-sur-son-intention-de-revenir-au-jcpoa-1052129632.html

Paris estime que Téhéran fait naître des doutes sur son intention de revenir au JCPoA

Paris estime que Téhéran fait naître des doutes sur son intention de revenir au JCPoA

Par ses déclarations et ses actions sur le terrain, la nouvelle administration iranienne du Président E. Raïssi fait naître des doutes sur son intention de... 13.10.2021, Sputnik France

Les discussions de Vienne visant le retour de l'Iran et des États-Unis au respect du JCPoA ont été suspendues, à la demande de Téhéran depuis près de quatre mois et l'Iran ne s'est toujours pas engagé sur une date pour leur reprise, a rappelé la porte-parole du Quai d’Orsay.Alors qu'il refuse de négocier, “l'Iran crée des faits accomplis sur le terrain qui compliquent encore plus le retour au JCPoA", a-t-elle relevé, faisant observer que "c'est dans un contexte de crise et à un moment critique pour le futur de l'accord nucléaire qu'intervient ce déplacement du coordinateur européen Enrique Mora à Téhéran".Et de relever que l'Iran doit reprendre sans délai une coopération pleine et entière avec l'AIEA et mettre un terme à toutes les activités d'une gravité sans précédent qu'il poursuit en violation du JCPoA.

