https://fr.sputniknews.com/20211013/pas-davancee-dans-les-discussions-russie-usa-sur-les-ambassades-dit-moscou-1052119437.html

Pas d'avancée dans les discussions Russie-USA sur les ambassades, dit Moscou

Pas d'avancée dans les discussions Russie-USA sur les ambassades, dit Moscou

La Russie et les Etats-Unis ne sont pas parvenus mardi à effectuer une avancée majeure pour résoudre leur querelle sur la taille et le fonctionnement de leurs... 13.10.2021, Sputnik France

2021-10-13T09:26+0200

2021-10-13T09:26+0200

2021-10-13T09:26+0200

international

russie

états-unis

vladimir poutine

joe biden

politique

relations

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1045195785_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2da8b3b9afa70f053c665c1184d77ada.jpg

Alors que les relations entre la Russie et les Etats-Unis se sont dégradées à leur pire niveau depuis la Guerre froide, les deux pays sont en conflit sur le nombre de diplomates qu'ils peuvent mettre en poste dans l'une et l'autre des capitales."Il y a un risque que les tensions s'aggravent"Moscou a toutefois dit être disposé à lever des restrictions imposées ces dernières années."Il y a un risque que les tensions s'aggravent davantage", a-t-il ajouté, selon des propos rapportés par l'agence de presse Interfax.A Washington, le département d'Etat américain a décrit comme "utile" la réunion de mardi et déclaré que les deux pays sont convenus de mener un nouveau cycle de pourparlers afin de tenter de régler leur différend sur le fonctionnement de leurs ambassades.Le ministère russe des Affaires étrangères a prévenu la semaine dernière qu'une proposition du Congrès américain d'expulser 300 diplomates russes des Etats-Unis provoquerait, le cas échéant, la fermeture des missions diplomatiques américaines en Russie.Des sénateurs américains exhortent le président Joe Biden à réduire le nombre de diplomates russes, citant les restrictions imposées par Moscou sur le fonctionnement de l'ambassade américaine dans la capitale russe où seuls une centaine de diplomates sont déployés, disent-ils, contre 400 diplomates russes présents aux Etats-Unis.Nouvelles consultationsLa Russie n'écarte pas l'hypothèse que les travaux des missions diplomatiques russes et américaines soient gelés, mais elle aimerait éviter un tel scénario, a déclaré Sergueï Riabkov, cité par l'agence de presse RIA.Il a indiqué que les deux pays organiseraient de nouvelles consultations pour résoudre leur conflit sur le nombre de visas accordés aux diplomates. Il n'a donné aucune date.Les relations entre Moscou et Washington se sont dégradées autour d'un éventail de sujets, dont les attaques informatiques imputées par les Etats-Unis à la Russie et l'emprisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny.Ces divergences ont été entérinées en juillet lors d'un premier sommet, décrit comme pragmatique, entre Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine. Le président américain a alors déclaré que son administration établirait au cours des six à douze mois à venir si un dialogue stratégique significatif avec Moscou était possible.

franc Laure89, dont acte entre le parkinsonien et l'Azheimer, à noter que la demande émanait de la Russie, Molotov junior à préféré confier la démarche à un de ses adjoint😂

franc Laure89, pour les 300 diplomates qui seront bientôt expulsés, une des compensations sera qu'ils pourront toujours utiliser leur carte Américain la pêche (AMEX) en Russie😁😂😁😂

2

russie

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

russie, états-unis, vladimir poutine, joe biden, politique, relations