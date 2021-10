https://fr.sputniknews.com/20211013/plus-de-15-mln-de-francais-ont-eu-un-rappel-vaccinal-pas-suffisant-selon-veran-1052124838.html

Plus de 1,5 mln de Français ont eu un rappel vaccinal, "pas suffisant" selon Véran

Plus de 1,5 mln de Français ont eu un rappel vaccinal, "pas suffisant" selon Véran

13.10.2021

Plus de 1,5 million de Français ont reçu une injection de rappel du vaccin contre le COVID-19, un niveau insuffisant pour garantir une protection dans la durée contre le virus, a déclaré mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran.Le gouvernement a lancé le mois dernier une campagne de rappel vaccinal pour les personnes âgées de 65 ans et plus, et dont la dernière injection remonte à au moins six mois. Cette campagne a depuis été élargie aux professionnels qui prennent en charge ou accompagnent les personnes vulnérables et à l'entourage des personnes immunodéprimées.Selon ces critères, le rappel concerne à terme 22 millions de Français, a indiqué sur Franceinfo Olivier Véran.Olivier Véran a appelé les personnes concernés par le rappel à se faire vacciner sans attendre dès lors qu'elles le peuvent.

Виджилан 408 Rappel avec des vaccins périmés ..les Français rebelles vont rire ....plus ils sont intimidés ( pour certains) plus ils courent aux ordres de leur président ....

