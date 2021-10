https://fr.sputniknews.com/20211013/poutine-proposeun-moyen-de-remedier-a-la-crise-du-gaz-en-europe-1052129884.html

Poutine propose un moyen de remédier à la crise du gaz en Europe

Poutine propose un moyen de remédier à la crise du gaz en Europe

Alors que les stocks de gaz sont au plus bas en Europe, la mise en exploitation du gazoduc Nord Stream 2 pourrait être une solution évidente pour la crise...

Les tensions liées à la crise gazière en Europe peuvent être réduites avec le lancement du gazoduc Nord Stream 2, mais les barrières administratives n'ont pas encore été levées, le régulateur allemand n'ayant pas encore pris sa décision, a déclaré ce mercredi le Président russe.Selon lui, la société Nord Stream 2 mène des discussions, notamment avec les autorités allemandes. "Le régulateur allemand doit prendre une décision appropriée, ils ne l'ont pas encore prise", a ajouté le chef d'État.En Europe, les stocks de gaz sont au plus bas, entamés par un hiver prolongé en 2020 et pas suffisamment remplis depuis. Àcela s'ajoute un apport réduit d'énergies renouvelables, comme l'éolien, pour des raisons météorologiques.L’offre réduite et l'accélération de la demande en raison de la reprise économique après les nombreuses restrictions liées à la pandémie de Covid-19 ont provoqué une flambée des prix de l’énergie, à des niveaux jamais vus.Une solution empêchée par les barrières administrativesLors du même événement, le Président russe a aussi annoncé que les volumes de livraison de gaz naturel russe ne cessaient d'augmenter malgré les conditions difficiles.L'UE a besoin du gaz russeLa veille, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov a d'ailleurs évoqué une "guerre de l’information" menée par l’Occident contre Moscou. En effet, plusieurs responsables occidentaux ont reproché à la Russie d’être derrière la hausse sans précédent des cours du gaz constatée ces dernières semaines.De son côté, Josep Borrell, le Haut Représentant européen pour les Affaires étrangères, a reconnu que l’Europe a toujours besoin des livraisons de gaz russe et pourrait augmenter ses importations dans le cadre du contrat actuel.

Michelvsrin L'UE se fiche éperdument de savoir si vous allez vous geler cet hiver c'est le cadet de leurs soucis car eux seront chauffés. C'est répugnant de jouer avec la vie des gens surtout avec ce qui vient de se passer en Europe depuis un an 1/2... 2

zakharov.konstantin Là sur le coup je suis mort de rire 😂 !!! Ça se voit que le mec qui a recopier ma lettre envoyée de manière anonyme à l'ambassade russe de Paris, a totalement oublié ma mise en garde ! 😂 Si vous n'avez pas de connaissance, au moins recopier correctement !!! Sinon pour information, la transition énergétique est totalement intéressante grâce au prix élevé des carburant fossiles ! Quand on calcul un prix au m2 par rapport aux énergies renouvelables (PAC qui sont fabriqué en France...) ont est nettement très très loin de la crise énergétique !!! 😂 🤣 Mais bon quand le renseignement russe reste au stade de vacances à Venise, c'est sûr que le budget russe risque d'en pâtir !!! Désolé mais je suis russe et les gogoles russes me fatigue !!! Prochaine étape la vente massif des lingots d'or russe ! Votre réserve risque d'être extrêmement utile pour obtenir quoique ce soit à l'étranger ! (ou sinon vous avez toujours la solution de vendre vos femmes !!! Comme l'année dernière !!!) 1

