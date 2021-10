https://fr.sputniknews.com/20211013/pres-de-lens-une-mere-laisse-son-fils-handicape-vivre-dans-le-jardin-et-dormir-dans-une-brouette-1052126907.html

Près de Lens, une mère laisse son fils handicapé vivre dans le jardin et dormir dans une brouette

Près de Lens, une mère laisse son fils handicapé vivre dans le jardin et dormir dans une brouette

Un handicapé de 29 ans a été admis au centre hospitalier de Lens en état d’hypothermie aggravée et placé dans le coma. Sa mère et son conjoint qui l’ont laissé... 13.10.2021, Sputnik France

2021-10-13T14:50+0200

2021-10-13T14:50+0200

2021-10-13T14:50+0200

france

parents

maltraitance

handicap

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104174/67/1041746734_0:216:1920:1296_1920x0_80_0_0_40e3298d9e9623ff9169b760f160b8a7.jpg

Un couple originaire de Sallaumines dans le Pas-de-Calais a été interpellé le 16 septembre et est passé en comparution immédiate le 6 octobre après avoir maltraité son fils âgé de 29 ans en situation de handicap, rapporte Actu.Des faits atroces qui ont été mis au grand jour après que le jeune homme a fait une crise d’hypothermie et que les deux conjoints n’ont eu d’autre choix que d’appeler les urgences.Le handicapé a été conduit au centre hospitalier de Lens où les soignants du service de réanimation l’ont mis dans le coma. Des traces de coups ont été repérées sur son corps.Les médecins ont alerté la police et la mère et son conjoint ont été interpellés et placés en garde à vue.Ils ont reconnu que leur fils avait été privé d’eau et de vêtements, qu’il vivait dans un abri du jardin et dormait nu dans une brouette.La mère et le beau-père sont passés en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Béthune le 6 octobre. Ils ont obtenu un report d’audience et ont été placés en détention provisoire.Les appels au secours sur la ligne d’alerte en hausseLe site Handicap.fr a révélé à la mi-septembre que le 3977, la ligne dédiée à la lutte contre les maltraitances envers les personnes âgées ou handicapées a connu 28% d’appels en plus au premier semestre 2021 par rapport à la même période de 2020 et qu’à 75% il s’agissait de personnes maltraitées à leur domicile.Pierre Czernichow, président de la fédération en charge de cette ligne d'écoute créée en 2012, a confié à l’AFP que, quels que soient les chiffres, "les alertes que nous recevons, c’est une goutte d’eau dans la mer, une toute petite partie de la réalité".Il a détaillé que les trois quarts des appels concernent des maltraitances qui surviennent au domicile des adultes concernés: elles peuvent être le fait de professionnels intervenant chez eux, ou de membres de leur entourage ou de leur famille.Dans le Pas-de-Calais, une page spéciale est ouverte sur le site du département dédiée aux signalements des actes de maltraitance. En fonction de l’urgence et de la gravité de la situation, il est proposé de contacter la plateforme nationale d’écoute contre la maltraitance au 3977 ou des services du département et/ou l’Agence régionale de santé.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

parents, maltraitance, handicap