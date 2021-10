https://fr.sputniknews.com/20211013/respecte-les-femmes-en-plein-concert-le-rappeur-soso-maness-recadre-un-harceleur-1052122865.html

"Respecte les femmes": en plein concert, le rappeur Soso Maness recadre un harceleur

"Respecte les femmes": en plein concert, le rappeur Soso Maness recadre un harceleur

Le rappeur marseillais Soso Maness a interrompu son concert pour recadrer un homme qui harcelait une femme, tous les deux se trouvant parmi les spectateurs... 13.10.2021, Sputnik France

2021-10-13T12:00+0200

2021-10-13T12:00+0200

2021-10-13T12:00+0200

france

harcèlement

sexisme

rappeur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1045530486_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_ba8acca47b74a64b8633ab94b0604135.jpg

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Le 8 octobre à Narosse, Soso Maness, rappeur marseillais connu pour son tube Petrouchka, a interrompu sa prestation après avoir remarqué un spectateur en train d’importuner une spectatrice.La séquence, filmée par un spectateur, a été retweetée par le rappeur lui-même le 10 octobre.D’après les témoignages, suite à ce recadrage, le harceleur se serait retiré.En septembre 2021, Soso Maness s’était retrouvé au centre d’une polémique lorsqu'il avait critiqué la police et avait fait chanter au public "tout le monde, tout le monde déteste la police". Cette sortie avait été condamnée par la préfecture des Landes. De plus, le maire de Dax et la préfète des Landes avaient décidé de ne pas assister à ce festival le 8 octobre, là, où le rappeur a recadré ce harceleur.Loi contre harcèlement de rueDepuis 2018, la France a adopté une loi contre le harcèlement de rue, la loi dite Schiappa. Cette législation permet de verbaliser le harcèlement de rue en flagrant délit et sans dépôt de plainte.Fin septembre 2018, la première condamnation avait été prononcée: un homme avait été condamné à 300 euros d’amende pour avoir intimidé une femme dans un bus de Draveil, en région parisienne.Un an après son entrée en vigueur, plus de 700 contraventions en vertu de cette loi avaient été dressées par les forces de l'ordre partout en France, a fait savoir en 2019 Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes à l’époque et auteur de cette législation.

KOTERO Tout cela est cousu de fil blanc. C'est comme le mec qui se dote d'un bon avocat et de 2 faux témoins pour être sûr de son coup. Hé ben là c'est pareil, histoire de redorer un blason écorné. 1

Tutux0743 Il repère le manège en plein spectacle ? Il s'appelait Nenoeil quand il était jeune ... 0

2

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

harcèlement, sexisme, rappeur