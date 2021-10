https://fr.sputniknews.com/20211013/slovaquie-le-gouverneur-de-la-banque-centrale-mis-en-examen-1052125624.html

Slovaquie: le gouverneur de la banque centrale mis en examen

Le parquet slovaque a confirmé mercredi que le gouverneur de la banque centrale nationale, Peter Kazimir, qui siège au Conseil des gouverneurs de la Banque... 13.10.2021, Sputnik France

Peter Kazimir a réfuté mardi tout délit. La banque centrale slovaque n'a fait aucun commentaire. Le ministère des Finances devait s'exprimer dans la journée de mercredi.Le site d'information www.aktuality.sk, qui cite plusieurs sources non-identifiées, a rapporté que la mise en examen de Peter Kazimir portait sur des soupçons de corruption visant un ex-directeur de l'administration fiscale, lui-même mis en cause dans plusieurs dossiers et qui coopère avec les enquêteurs.Les membres du Conseil de la BCE peuvent en exclus s'ils sont reconnus coupables de malversations graves ou si les autorités fournissent des preuves suffisantes de délits graves.L'avocat de Peter Kazimir, Ondrej Mularcik, a confirmé sa mise en examen pour corruption en précisant que les charges retenues contre lui s'inscrivaient dans la catégorie la moins grave du code pénal slovaque, qui implique une peine maximale de cinq ans de prison. Mais il n'a donné aucune précision sur le contenu du dossier.Peter Kazimir a été ministre des Finances de 2012 à 2019, période pendant laquelle il a nommé le directeur de l'administration fiscale mis en cause.

