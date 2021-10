https://fr.sputniknews.com/20211013/tesla-va-se-fournir-en-nickel-en-nouvelle-caledonie-1052128080.html

Tesla va se fournir en nickel en Nouvelle-Calédonie

Tesla va se fournir en nickel en Nouvelle-Calédonie

Prony Resources a annoncé mercredi un accord sur la fourniture à Tesla d'environ 42.000 tonnes de nickel sur plusieurs années, ce qui fera du groupe minier... 13.10.2021, Sputnik France

2021-10-13T15:51+0200

2021-10-13T15:51+0200

2021-10-13T15:51+0200

international

tesla inc.

nouvelle-calédonie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1045828037_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_8b60210ff90ec3db4ab885139c78c72a.jpg

Prony, qui a repris en début d'année les activités déficitaires du brésilien Vale sur le site de Goro, dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, a précisé qu'il visait une production de 44.000 tonnes de nickel en 2024, le double de la production prévue cette année.L'accord avec Tesla fera de l'américain son principal client, a déclaré Antonin Beurrier, directeur général de Prony, lors d'une conférence de presse.Le volume de 42.000 tonnes de nickel prévu par l'accord est indicatif et peut varier, a-t-il ajouté. Il s'est refusé à préciser la durée de l'accord signé le mois dernier, négocié par le courtier suisse Trafigura, actionnaire de Prony Resources.Tesla était déjà associé à Prony en tant que conseiller sur les produits et la durabilité. Le constructeur fondé par Elon Musk a par ailleurs signé un accord pour se fournir en nickel en Australie auprès de BHP.Prony prévoit dans un premier temps que son nickel fournira les activités de production de Tesla en Asie, a dit Antonin Beurrier.Le capital de Prony est détenu à 51% par les trois provinces de Nouvelle-Calédonie, les salariés du groupe et des acteurs coutumiers locaux et à 19% par Trafigura, le solde appartenant à une coentreprise entre les dirigeants de la société et le fonds Agio Global.Le groupe prévoit d'emprunter 220 millions d'euros à l'Etat français en plus du prêt public de 200 millions dont il a déjà bénéficié, afin de financer des investissements dans ses capacités de production et d'améliorer le traitement des déchets de l'extraction du nickel.

nouvelle-calédonie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

tesla inc., nouvelle-calédonie