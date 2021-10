https://fr.sputniknews.com/20211013/tuer-la-population-darmanin-demande-des-comptes-apres-les-propos-dun-elu-sur-la-police-1052133811.html

"Tuer la population": Darmanin demande des comptes après les propos d’un élu sur la police

L'opinion concernant les forces de l’ordre exprimée par l’adjoint au maire de Cachan, Dominique Lanoë (LFI), n’a plu ni aux syndicats de police, ni à... 13.10.2021, Sputnik France

Les propos retentissants ont été prononcés durant une session du conseil municipal de Cachan (Val-de-Marne), le 30 septembre."Je croyais que le but de la police c’était protéger la population, c’était pas nécessairement de posséder des armes pour la tuer. Parce que c’est ça la signification en bon français courant", a estimé Dominique Lanoë, adjoint au maire.Mise en ligne, la séquence montre l’élu LFI couper son micro après sa déclaration, alors que d’autres participants à la réunion souhaitent vérifier s’ils ont bien entendu sa phrase. Après un problème global de micro, un élu quitte le conseil, tandis que la maire, Hélène de Comarmond, reste imperturbable.Au moment où la question de doter ou pas la police municipale d’armes létales est toujours en discussion, la scène a suscité une grande indignation de la part des syndicats de police et de plusieurs personnalités politiques.Les associations Alliance-Police Nationale et le SCPN ont dénoncé des propos "calomnieux" et "inadmissibles".Pour contrer Dominique Lanoë, l’attentat du Bataclan et l’incident à la basilique Notre-Dame de Nice ont été notamment évoqués.Sébastien Trouillas, élu à la mairie de Cachan, a exigé que l’édile présente ses excuses.Courrier à la maireLe ministre de l’Intérieur a réagi à la polémique via un courrier, dans lequel il demande des comptes à Hélène de Comarmond, a confirmé son entourage à France info."Nous devons collectivement faire preuve d'intransigeance face à toutes les attaques portées contre les femmes et les hommes qui nous protègent", a encore enjoint le ministre dans ce courriel cité par France info et CNews.La réponse de Mme Comarmond "décidera des suites éventuelles [qu'il] donnera pour préserver l'honneur des forces de l'ordre", a ajouté Darmanin.Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, a fustigé de son côté une polémique qui est "une insulte à l'intelligence des citoyens" et a appelé à mettre fin aux discussions de ce genre.

Blutch63 Il est vrai que cela ne fait jamais plaisir d'entendre la vérité, ni au syndicat de police ni au ministre de l'Intérieur... Mais il est vrai que c'est deux ou trois dernières années la police s'en donner à cœur joie quand il s'agit de fracasser des crânes de manifestants de mutiler de simples manifestants et tout cela sous couvert de leur hiérarchie au service de la macronie... 3

laure89 Je n'oublierai jamais ce qu'ils ont fait. je ne pensais pas un instant qu'ils auraient pu le faire. 1

