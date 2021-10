https://fr.sputniknews.com/20211013/un-soldat-de-loperation-barkhane-meurt-accidentellement-au-mali--1052118879.html

Un militaire français mort au Mali

Un militaire français mort au Mali

Engagé dans l’opération Barkhane, le maréchal des logis Adrien Quelin est décédé mardi 12 octobre dans un accident au Mali, annonce le ministère des Armées. 13.10.2021, Sputnik France

2021-10-13T08:26+0200

2021-10-13T08:26+0200

2021-10-13T10:48+0200

international

france

mali

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1045295486_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0268b0b1742953874d5ddd6520c69fe4.jpg

Le chef d’état-major des armées, le général d’armée Thierry Burkhard, a fait part mercredi 13 octobre de la mort accidentelle d’un soldat français de l’opération Barkhane ayant eu lieu la veille à Tombouctou, au Mali.Il s’agit du maréchal des logis Adrien Quélin, mécanicien au sein du Groupement tactique désert Roc noir de la Force Barkhane âgé de 29 ans. Selon un communiqué, le militaire travaillait sur le moteur d’un camion lorsque la cabine de ce dernier a basculé. L’homme a été "grièvement blessé" et est décédé malgré des tentatives de le réanimer.Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la mort de ce militaire qui appartenait au 4e régiment de chasseurs de Gap. Il était célibataire et sans enfant, précise le communiqué.Sur Twitter, la ministre des Armées Florence Parly salue l’engagement du militaire et s’incline devant sa mémoire.Le lourd bilan de l’opération Adrien Quélin est ainsi le 7e militaire français qui est mort de manière accidentelle au Sahel depuis 2013 dans les opérations antidjihadistes Serval puis Barkhane. Quant aux soldats ayant péri au combat sur la même période, leur nombré a été porté à 52 avec la mort du caporal-chef français Maxime Blasco, tué le 24 septembre dans la région de Gossi, à proximité de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso.

TonyBaobab Tu as parfaiteent raison, surtout quand on voit que la France est la 1ere puissance militaire mondiale, que l´ISS est entièrement construite sur des normes russes, que l´armée francaise s´est vue évincé par une poignée des hommes de Wagner en Centrafrique et est en pleine fièvre d´Ebola au Mali... 3

TonyBaobab Les gens confondent les critères de puissance militaire. Il est difficile de classer l´armée francaise, est la cinquième puissance militaire atomique. De par ses colonies, elle fait partie des 10 puissances du service de renseignement. Sur l´armement et puissance militaire conventionnelle, elle se situe entre le 24 eme et 26 eme rang militaire (en projection et offensive) et 11 eme rang en defense conventionnelle et 7eme rang en defense atomique. Robert Mag, spécialiste francais va me donner son avis. 2

15

france

mali

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

france, mali