Une agent de la CPAM du Var menacée de licenciement à cause de ses tenues

Une employée de la CPAM du Var a été convoquée lundi 11 octobre pour un entretien préalable au licenciement. En cause, ses tenues vestimentaires jugées non... 13.10.2021, Sputnik France

Lundi 11 octobre, la CGT a organisé un rassemblement devant le siège de la Caisse primaire d’Assurance Maladie du Var, à Toulon, en soutien à une salariée convoquée en vue de son licenciement, rapporte France Bleu.Ses supérieurs reprochent à la jeune femme de 25 ans embauchée en août pour un CDD de trois mois ses perruques excentriques qu’elle porte au travail pour avoir les cheveux couverts dans le respect de ses convictions religieuses.La jeune femme a raconté à France Bleu que, quelques jours après son embauche, ses responsables lui avaient demandé de retirer son voile. Elle avait alors mis un turban: "pour cacher mes cheveux comme on me l’autorisait, mais qui laissait apparaître, comme demandé aussi, mon front, mes oreilles et ma nuque".Au mois de septembre, l’obligation de neutralité est entrée en vigueur à l’Assurance Maladie et la jeune femme a dû enlever son turban.Une déléguée CGT abasourdieEmbauchée pour la plateforme de suivi téléphonique du Covid, elle n’est pas en contact avec le public. Cependant, sa perruque avec quelques mèches rouges et une autre, rose pastel, dérangent. C’est cette dernière qu’elle porte le jour où elle a été mise à pied.Pascale Moreno, déléguée CGT présente lors de la convocation, se dit abasourdie.Pour la CGT, il s’agit tout simplement "d’une discrimination vestimentaire".La jeune femme sera informée dans quelques jours par courrier si elle est ou non licenciée.Être ou non en contact avec la clientèle n’est pas déterminantLe service juridique en ligne Juritravail indique qu’au travail le salarié n’est pas forcément libre de s’habiller comme il le souhaite. L’employeur peut interdire de porter des vêtements non conformes aux consignes de sécurité ou d’hygiène, ou encore à l’image de l’entreprise.L’employeur est en droit d’exiger le port d’une tenue décente et correcte que vous soyez ou non en contact avec la clientèle.

GIOVANNIIIIIIIII La CGT toujours à prendre la défense des bcots , c 'est grâce à ces cocos de pacotilles que nous sommes envahies , ce syndicats devrait être dissouts !!! 5

Henri Arrighi Est-ce-que sa religion l'autorise à parler avec ses collègues masculins ? (avec ou sans perruque) ? 3

