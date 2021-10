https://fr.sputniknews.com/20211013/zone-euro-baisse-de-la-production-industrielle-en-aout-1052124577.html

Zone euro: baisse de la production industrielle en août

Zone euro: baisse de la production industrielle en août

La production industrielle de la zone euro a baissé d'un mois sur l'autre en août, ont révélé les données publiées mercredi par Eurostat, mais s'est avérée...

La production industrielle dans les 19 pays qui partagent l'euro a reculé de 1,6% en août sur un mois et a progressé de 5,1% sur un an.Le repli sur un mois est conforme aux attentes des économistes interrogés par Reuters qui avaient toutefois tablé sur une hausse de seulement 4,7% sur un an.Sur un mois, les baisses les plus notables ont été observées pour la production de biens d'équipement et de biens de consommation durables, en repli de 3,9% et 3,4% respectivement, a précisé Eurostat.Sur un an, la production de biens de consommation non durables a bondi de 11,6% et celle de biens intermédiaires a progressé de 6,6%.

