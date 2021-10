https://fr.sputniknews.com/20211014/attaque-a-larc-en-norvege-la-police-confirme-que-le-suspect-est-un-converti-a-lislam-1052136078.html

Attaque à l'arc en Norvège: la police confirme que le suspect est un converti à l'islam

L’auteur présumé de l’attaque à l’arc qui a fait cinq morts à Kongsberg en Norvège est un converti à l’islam, a déclaré la police du pays. Les autorités ont... 14.10.2021, Sputnik France

La police norvégienne a confirmé l’information précédemment relayée sur le lien de l’assaillant présumé ayant tué à l’arc cinq personnes en Norvège, à l’islam. La police le suivait en raison de signes inquiétants de radicalisation, a déclaré ce 14 octobre le chef de la police régionale, Ole Bredrup Saeverud, lors d'une conférence de presse.Ces craintes qui ont conduit à un suivi remontent à 2020 et avant, a-t-il souligné. Cependant, aucun signalement n’a été fait en 2021, a ajouté M. Bredrup Saeverud.Pour l’heure, la piste du terrorisme n’a été ni confirmée ni écartée.Attaque à l’arc Les faits se sont déroulés dans la soirée du 13 octobre dans la ville norvégienne de Kongsberg. Armé d’un arc, un individu a tiré des flèches sur des passants. Il a réussi à parcourir une grande partie de la ville et à tuer cinq personnes avant d’être interpellé. Selon NRK, les victimes sont quatre femmes et un homme, tous âgés de 50 à 70 ans. Deux personnes ont également été blessées et hospitalisées. Leurs état n'est pas critique.La police avance que certaines victimes ont pu être tuées après que la police est entrée en contact avec l’agresseur pour la première fois vers 18h18 après les rapports de tirs à l’arc. Aucun lien entre le tireur et les victimes n’a été pour l’heure établi.L’auteur présumé est un Danois de 37 ans qui réside à Kongsberg. L’enquête est en cours, le suspect devra être entendu par la justice.Le suspect a reconnu les faits lors du premier interrogatoire. Il pourrait subir un examen psychiatrique, a suggéré la police citée par la chaîne de télévision. Il doit également comparaître devant un juge jeudi ou vendredi en vue de son placement en détention provisoire.

Sabadell Sa conversion à cette religion ne justifie pas son acte. Attention aux conclusions hâtives ! Beaucoup de dérapages en vue... Son acte est inqualifiable et la question qu'on devrait se poser est : "quelles sont les raisons qui l'ont poussé à se convertir ?" Etait-ce un acte de foi ou a-t-il été influencé par faiblesse ? 2

Chiouti On lui a peut être mis l'arc dans les mains et s 'en est servi à l'insu de son plein gré , qu 'en penses tu ? 2

