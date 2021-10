https://fr.sputniknews.com/20211014/dans-une-commune-du-togo-une-morgue-pour-en-finir-avec-la-conservation-traditionnelle-des-corps-1052141445.html

Dans une commune du Togo, une morgue pour en finir avec la conservation traditionnelle des corps

Au Togo, les autorités locales d’une commune viennent de lancer la construction d’une morgue moderne pour réduire les risques sanitaires liés à la conservation... 14.10.2021, Sputnik France

Yoto 2, une commune du sud du Togo, entreprend de construire d’ici six mois une morgue. Une initiative presque anodine sous d'autres cieux, mais qui revêt pour Ayawavi Adjra, la maire de cette commune interrogée par Sputnik,une importance particulière.Et pour cause, la construction d'une morgue correspond "à un véritable besoin pour la population", puisque, explique-t-elle, toute la préfecture de Yoto qui abrite la commune de Yoto 2, ne dispose pas de morgue moderne. Dans la région, la conservation traditionnelle des corps est de mise.InterdictionN’ayant pas d’alternative à proposer aux populations, les autorités locales ont toléré jusque-là cette pratique, alors qu'elle est officiellement interdite au Togo, reconnaît la maire. La morgue moderne la plus proche est en effet située à des heures de route.Des risques pour la santéL’édile soutient que la manipulation des dépouilles présente "d’énormes risques pour la santé des populations, surtoutqu'il y a de nombreuses maladies qui peuvent être transmises lors de la manipulation des corps", précise-t-elle citant, par exemple, le Covid-19.De même, poursuit la maire de la commune de Yoto 2, "des insectes peuvent être en contact avec les dépouilles et infecter la nourriture ou souiller l’eau qui est consommée dans les maisons où les conservations des corps sont faites".Un partenariat public-privéC’est donc pour prévenir cette petite commune, dont elle a la gestion, de ces risques sanitaires qu'Ayawavi Adjra vient de conclure un accord de partenariat public-privé de type concessif avec Togo Sépulture (TOGOSEP). La même société qui a reconstruit, il y a deux ans, la morgue du CHU Sylvanus Olympio de Lomé, la plus grande du pays d’une capacité de 300 civières.Avec cet accord, cette société va construire en six mois sur fonds propres, pour 300 millions de francs CFA (l'équivalent de 458.000 euros), une morgue moderne d'une capacité de 100 civières, dans la commune de Yoto 2, précisément dans le village d’Ahépé.L’édile affirme vouloir conclure ce même type de partenariat avec d’autres sociétés pour le développement de la commune de Yoto 2, à travers des projets de constructions de routes, d’écoles et de marchés.

