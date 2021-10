https://fr.sputniknews.com/20211014/indonesie-reouverture-de-laeroport-de-bali-aux-vols-internationaux-1052142905.html

Indonésie: réouverture de l'aéroport de Bali aux vols internationaux

Après plus d'un an et demi de fermeture, l'île indonésienne de Bali a officiellement rouvert jeudi son aéroport à certains vols internationaux, dont ceux... 14.10.2021, Sputnik France

Par ailleurs, les autorités indonésiennes viennent d'annoncer la réouverture des visas de tourisme, qui étaient suspendus depuis le début de la pandémie, alors que les visas à l'arrivée ne sont pas encore rétablis.L'Indonésie a été durement touchée par la pandémie de Covid-19, enregistrant un pic de plus de 56.000 nouveaux cas journaliers à la mi-juillet sous l'effet du variant Delta hautement contagieux.Dans ce pays de 270 millions d'habitants, seulement 57 millions ont reçu deux doses de vaccin, mais à Bali, plus de 80% de la population de plus de 12 ans a pu être vaccinée.

Maghreb Arabe Presse

