La Corée du Sud et les EAU vers un Accord de partenariat économique global

La Corée du Sud et les EAU vers un Accord de partenariat économique global

La Corée du Sud et les Emirats arabes unis (EAU) ont annoncé ce jeudi 14 octobre qu'ils lanceraient des négociations officielles en vue d'établir un Accord de... 14.10.2021

corée du sud

émirats arabes unis

Le ministre sud-coréen du Commerce, Yeo Han-koo, a rencontré son homologue émirati, Thani Ahmed Al Zeyoudi, à Dubaï et publié un communiqué conjoint appelant à chercher à signer un Accord de partenariat économique global (CEPA).Le CEPA est un type d'ALE qui prévoit un champ plus large de coopération économique et d'échanges avec une plus grande ouverture des marchés.Les EAU sont un pays partenaire clé de la Corée du Sud en vertu du "partenariat stratégique spécial" et les deux nations travaillent étroitement dans les domaines de l'énergie et les réponses à la pandémie de Covid-19, a déclaré M. Yeo, selon la même source.Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'est élevé à 9,4 milliards de dollars en 2020.

