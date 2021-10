https://fr.sputniknews.com/20211014/la-crise-de-lenergie-menace-potentielle-pour-la-reprise-dit-laie-1052138099.html

La crise de l'énergie, menace potentielle pour la reprise, dit l'AIE

La crise mondiale de l'énergie pourrait doper la demande de pétrole de 500.000 barils par jour (bpj) et favoriser l'inflation tout en ralentissant la reprise... 14.10.2021, Sputnik France

Ces facteurs devraient contribuer à ramener l'an prochain la demande mondiale de pétrole à son niveau d'avant la pandémie, ajoute-t-elle.Le rapport précise que la production de l'"Opep+" au quatrième trimestre devrait être inférieure de 700.000 bpj à la demande estimée pour ces pays, ce qui implique une demande supérieure à l'offre au moins jusqu'à la fin de l'année.L'augmentation de la demande au troisième trimestre a conduit à la plus forte diminution des stocks de produits pétroliers depuis huit ans et les stocks des pays de l'OCDE sont au plus bas depuis début 2015, ajoute-t-il.

