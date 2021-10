https://fr.sputniknews.com/20211014/la-croix-rouge-livre-26-tonnes-daide-humanitaire-au-yemen-1052137805.html

La Croix-Rouge livre 26 tonnes d'aide humanitaire au Yémen

La Croix-Rouge livre 26 tonnes d'aide humanitaire au Yémen

Le Comité international de la Croix-Rouge a annoncé, mercredi, la livraison de 26 tonnes d'aide humanitaire au Yémen. 14.10.2021, Sputnik France

2021-10-14T12:27+0200

2021-10-14T12:27+0200

2021-10-14T12:27+0200

international

yémen

comité international de la croix-rouge (cicr)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102366/66/1023666696_0:101:1800:1114_1920x0_80_0_0_0d7a1542bf92a8cb401b1074f14c8e64.jpg

En réponse à la crise humanitaire au Yémen, un avion du Comité international de la Croix-Rouge transportant plus de 26 tonnes d'aide humanitaire est arrivé à l'aéroport de Sanaa le 11 octobre, indique le Comité dans un tweet, ajoutant que l'aide comprenait des médicaments et du matériel médical et chirurgical.Cette aide intervient au moment où l'économie yéménite continue de se détériorer de manière significative, en raison de la dépréciation record de la monnaie locale ayant entraîné une flambée des prix et donné lieu à une crise humanitaire aigüe.Le Yémen connait, depuis près de 7 ans, une guerre entre les forces gouvernementales soutenues par la coalition arabe et le groupe Houthi soutenu par l'Iran.

yémen

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

yémen, comité international de la croix-rouge (cicr)