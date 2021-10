https://fr.sputniknews.com/20211014/linde-prevoit-la-production-de-280-millions-de-doses-de-vaccin-anti-covid-19-en-octobre-1052140051.html

L'Inde prévoit la production de 280 millions de doses de vaccin anti-Covid-19 en octobre

L'Inde prévoit la production de 280 millions de doses de vaccin anti-Covid-19 en octobre

Le ministre indien de la Santé, Mansukh Mandaviya, a déclaré jeudi que le pays produira plus de 28 millions de doses de vaccin anti-Covid-19 en octobre. 14.10.2021, Sputnik France

Près de 73% de la population éligible a reçu une seule dose de vaccin et environ 29% des personnes sont entièrement vaccinées, a indiqué à la presse le responsable indien, ajoutant que le total des doses administrées depuis le début de la campagne de vaccination en janvier dernier devrait franchir le cap de 1 milliard de doses en quelques jours.L'Inde, où plus de 200.000 personnes sont mortes des suites du Covid-19 lors d'une vague virulente en avril et mai derniers, met les bouchées doubles pour atteindre l'immunité collective et éviter une nouvelle vague de Covid-19.Depuis le mois d'août, le pays de 1,35 milliard d'habitants stagne autour de 20.000 nouveaux cas de Covid-19 signalés par jour, alors que les séquelles de la deuxième vague liée au variant Delta restent encore dans les esprits.L'Inde est le deuxième pays le plus touché après les Etats-Unis, avec plus de 34 millions d'infections dont plus de 451.000 morts.

