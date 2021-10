https://fr.sputniknews.com/20211014/oms-un-panel-de-26-membres-se-penche-sur-les-origines-des-nouveaux-agents-pathogenes-1052136242.html

OMS: un panel de 26 membres se penche sur les origines des nouveaux agents pathogènes

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, mercredi, la liste des 26 membres devant faire partie de son Groupe consultatif scientifique sur les... 14.10.2021, Sputnik France

Selon l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, la création de ce groupe offre une occasion sans précédent pour mieux orienter les études portant spécifiquement sur les agents pathogènes à haut risque.Sélectionnés parmi plus de 700 candidatures, les 26 membres proposés du GCSO proviennent d’un large éventail d’expertises, notamment dans le domaine de l'épidémiologie, la santé animale, l'écologie, la médecine clinique, la virologie, la génomique ou l'épidémiologie moléculaire. Certains sont des experts confirmés de la biologie moléculaire, la biologie, la sécurité alimentaire, la biosécurité, la sûreté biologique et la santé publique.En août dernier, l'OMS avait lancé l'appel à candidature, indiquant qu'elle recherchait les plus grands cerveaux scientifiques pour la conseiller dans ses recherches sur les nouveaux agents pathogènes à haut risque qui passent de l'animal à l'homme et qui pourraient déclencher la prochaine pandémie.

DUCLOS Pas besoin d'enquête. Tout le monde sait que comme la grippe espagnole importée en fait par des soldats US en 1917 en Europe, le COVID 19 a été importé par des militaires US à WUhan en octobre 2019 à l'occasion des JO militaires.

