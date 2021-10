https://fr.sputniknews.com/20211014/philippines-19-morts-suite-au-passage-dun-puissant-typhon-1052137900.html

Philippines: 19 morts suite au passage d'un puissant typhon

Philippines: 19 morts suite au passage d'un puissant typhon

Le bilan des victimes des glissements de terrain et inondations soudaines aux Philippines s'est alourdi à au moins 19 morts, ont indiqué jeudi les autorités... 14.10.2021, Sputnik France

Un précédent bilan faisait état mardi d'au moins neuf morts et onze portés disparues.Dix-neuf décès ont été confirmés à ce jour, la majorité dans la province d'Ilocos Sur, au nord-ouest du pays, où la plupart des victimes ont été prises dans des crues soudaines, alors que l'agence de gestion des catastrophes a fait également état de 14 personnes portées disparues.Le violent typhon Kompasu a déversé plus d'un mois de pluie en deux jours alors qu'il balayait l'archipel en début de semaine.Les Philippines, classées parmi les pays les plus vulnérables aux effets du réchauffement climatique, sont frappées chaque année par une vingtaine de tempêtes et de typhons, dévastant récoltes et infrastructures.

