Plus de bouteille en plastique au bar des TGV en France

La SNCF a annoncé qu'elle ne vendrait plus de bouteilles en plastique dans ses TGV et Intercités, privilégiant des emballages recyclables au nom de l'écologie. 14.10.2021, Sputnik France

Les bouteilles en plastique vendus dans les TGV français seront remplacées à partir de ce 14 octobre par des emballages en carton pour l'eau plate et des canettes en aluminium pour l'eau gazeuse, a annoncé la SNCF."C'était un vrai paradoxe qu'on mette des millions (d'euros) pour avoir des TGV recyclables à 97% et qu'on y vende des bouteilles en plastique", a-t-il remarqué.La SNCF en vend 2 millions par an dans les bars de ses trains; l'eau y est le deuxième produit vendu après le café.Comme dans les fast-foods, la compagnie compte installer l'an prochain des bornes interactives dans les voitures pour passer commande avant d'aller retirer sa commande au bar. Le menu, revisité, fait une plus grande part au bio et aux produits français, et propose une option végétarienne."On est en train de mettre en place des distributeurs de café" fonctionnant avec des dosettes, a aussi relevé M.Krakovitch.La SNCF, qui se veut un exemple de moyen de transport écologique, promet également "la mise en place de schémas logistiques innovants pour favoriser le recyclage du frais en gare et réduire le gaspillage alimentaire". Le tri sélectif va progressivement être généralisé à bord.Renoncer aux bouteilles en plastique Les bouteilles en carton et canettes qui remplaceront les bouteilles en plastique seront vendues sous l'appellation "L'Eau Neuve". Il s'agit de l'eau minérale embouteillée en Ariège et commercialisée depuis avril par la Compagnie des Pyrénées.Fin septembre, France info a annoncé que McDonald's vendait de l’eau du robinet dans des gobelets en carton sous prétexte d’en finir avec les bouteilles en plastique. Les prix de cette "Eau by McDo" vont de 1,70 euro pour 25cl et jusqu’à 2,75 euros pour une version 50cl aromatisée. Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne, a pour sa part reproché à la firme de faire son beurre sur "la ressource la plus vitale au monde".

avec AFP

avec AFP

