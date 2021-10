https://fr.sputniknews.com/20211014/plus-de-brown-sugar-les-rolling-stones-renoncent-a-leur-tube-controverse-1052132563.html

Plus de Brown Sugar: les Rolling Stones renoncent à leur tube controversé?

Les légendes du rock britanniques ont cessé de jouer en concert leur tube Brown Sugar, dont les paroles "parlent des horreurs de l’esclavage". 14.10.2021, Sputnik France

Brown Sugar, l’un des titres les plus emblématiques des Rolling Stones, ne figure plus sur la liste des chansons jouées lors des concerts du groupe britannique, relève le Los Angeles Times.Le morceau en question, qui ouvre l’album Sticky Fingers (1971), le plus vendu de l’histoire des Stones, a des paroles polysémiques faisant référence à l’esclavage, ainsi qu’à la consommation de drogue. Depuis sa sortie, les Stones ont interprété Brown Sugar lors de chaque tournée. Or, après avoir repris fin septembre leur No Filter Tour, interrompu auparavant par la pandémie, les rockers ne jouent plus la chanson.Interrogé par le journal, le chanteur Mick Jagger a expliqué que le groupe avait joué Brown Sugar "tous les soirs depuis 1970". "Alors à un moment on se dit : “On va faire sans celle-ci pour l’instant et voir comment ça se passe”". Pourtant, le guitariste Keith Richards a laissé entendre que ses collègues se seraient rendu compte que la chanson "parle des horreurs de l’esclavage" et "essayent de l’enterrer".M.Jagger, qui avouait lui-même il y a 20 ans qu’il "n’écrirait jamais cette chanson aujourd’hui", n’exclut pas de reprendre l’interprétation du tube controversé, précise le LA Times.Une longue controverseAvec la montée en puissance des mouvements contre le racisme et l’héritage de l’esclavage aux États-Unis, la chanson Brown Sugar, qui suscitait la controverse bien avant, a attiré une nouvelle vague de critiques. La journaliste Lauretta Charlton a ainsi estimé que si les Rolling Stones sortaient Brown Sugar aujourd’hui, la réaction serait immédiate et le groupe serait obligé de présenter des excuses.Le tube figure toujours en 5e position dans le classement des 100 plus grandes chansons à la guitare établi par le magazine Rolling Stone et sur sa liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps, à la 499e place.

