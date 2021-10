https://fr.sputniknews.com/20211014/plusieurs-victimes-lors-dechanges-de-tirs-pendant-une-manifestation-a-beyrouth-1052136896.html

Le nombre des victimes en hausse lors des affrontements à Beyrouth

Ce 14 octobre, des violences ont éclaté pendant une manifestation organisée par le Hezbollah et ses alliés à Beyrouth contre le juge enquêtant sur l'explosion... 14.10.2021, Sputnik France

Des sources médicales ont fait état d'au moins trois personnes tuées et d'une vingtaine de blessés dans les tirs lors d'une manifestation à Beyrouth qu'ont organisé les mouvements Hezbollah et Amal.La manifestation a pour but le limogeage du juge enquêtant sur l'explosion qui avait eu lieu en août 2020 dans la capitale libanaise.

