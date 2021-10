https://fr.sputniknews.com/20211014/rdcongo-debut-de-la-vaccination-contre-ebola-dans-lest-1052138537.html

RDCongo: début de la vaccination contre Ebola dans l'est

La vaccination pour stopper la propagation de la maladie à virus Ebola a débuté, mercredi, à Beni dans l'est de la République démocratique du Congo, cinq jours... 14.10.2021, Sputnik France

Vendredi, le gouvernement congolais avait annoncé la résurgence d'Ebola dans le territoire de Beni (Nord-Kivu, est) où début mai était déclarée la fin de la 12e épidémie de cette fièvre hémorragique, durant laquelle 12 cas avaient été enregistrés, avec six décès et des centaines de personnes vaccinées.La maladie avait fait sa réapparition en février dans une zone du Nord-Kivu frappée entre août 2018 et juin 2020 par la plus forte poussée de fièvre hémorragique Ebola dans toute l'histoire de la RDC (3.470 infection, 2.287 morts).Identifié pour la première fois en 1976 en RDC (ex-Zaïre), le virus Ebola se transmet à l'homme par des animaux infectés.

