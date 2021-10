Report du sommet de l'OIF: pourquoi c'est tout de même "un succès pour la diplomatie tunisienne"

"Il y avait eu beaucoup de manœuvres en coulisses pour soutirer carrément l'organisation du sommet à la Tunisie. C'était le fait de certains gouvernements d'États membres qui étaient embarrassés -notamment face à leur propre opposition- par l'absence de visibilité du paysage politique tunisien, d'autant plus que les questions relatives à la gouvernance et à la démocratie sont de plus en plus promues par l'OIF. Des États membres, qui ont l'habitude de faire de ces questions leur cheval de bataille et un instrument de soft power, comme le Canada, estimaient devoir prendre une position ferme", souligne notre source qui a souhaité garder l’anonymat.