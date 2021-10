https://fr.sputniknews.com/20211014/un-elu-parisien-accuse-de-mepris-de-classe-apres-un-echange-avec-rachida-dati-1052149455.html

Un élu parisien accusé de "mépris de classe" après un échange avec Rachida Dati

Un élu parisien accusé de "mépris de classe" après un échange avec Rachida Dati

Ian Brossat a provoqué un tollé après avoir apostrophé Rachida Dati au conseil de Paris. L’élu communiste est accusé d’avoir tenu des propos méprisants. 14.10.2021, Sputnik France

2021-10-14T22:23+0200

2021-10-14T22:23+0200

2021-10-14T22:23+0200

france

paris

ian brossat

rachida dati

sarcelles

mépris

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1045932342_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6ba0993c739d59f3218fac854c3914a2.jpg

Un échange musclé au conseil de Paris entre Rachida Dati (LR) et Ian Brossat (PCF) a fait long feu et suscité diverses réactions de la classe politique. L’élu communiste a en effet intimé à sa collègue de se taire en des termes polémiques, lors d’une séance de l’assemblée parisienne.L’adjoint au maire communiste en a rajouté une couche un peu plus tard, appelant la conseillère à ne pas l’interrompre "quel que soit le lieu, quel que soit l’endroit", et insinuant qu’elle n’était "pas dans son état normal" pendant la séance.Ses propos ont provoqué l’indignation, certains observateurs accusant Ian Brossat de "mépris de classe", eu égard aux origines modestes de Rachida Dati.Marlène Schiappa a ainsi fustigé une attaque "rance", sur Twitter. La ministre déléguée chargée de la Citoyenneté a regretté que Rachida Dati soit ramenée "à une condition d’élève de Sarcelles".Même son de cloche chez Laurent Wauquiez, qui a dénoncé "un parfait condensé d’arrogance, de condescendance et de mépris de classe", accusant Ian Brossat de vouloir "rééduquer" l’opposition.Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier, tous trois candidats à la prochaine présidentielle ont également apporté leur soutien à Rachida Dati.Le groupe de l’élue, Changer Paris, a pour sa part dénoncé dans un communiqué une "gauche hargneuse et sectaire" ayant perdu sa "boussole républicaine".".Le groupe avait d’ailleurs quitté la séance en signe de solidarité avec sa chef de file.Ian Brossat calme le jeuFace à la controverse, Ian Brossat s’est finalement expliqué, déclarant au HuffPost qu’il avait été "exaspéré" par les interventions de Rachida Dati, lesquelles perturbaient sa prise de parole. Il s’est défendu de tout "mépris de classe".L’adjoint au maire avait déjà fait parler de lui sur France info début octobre, accusant les médias de trop donner la parole à Éric Zemmour. En face de lui, le présentateur Gilles Bornstein avait alors déclaré que l’éditorialiste n’avait "pas le droit de venir" sur la radio d’information, suscitant un tollé.

paris

sarcelles

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

paris, ian brossat, rachida dati, sarcelles, mépris