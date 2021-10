https://fr.sputniknews.com/20211014/un-robot-de-securite-patrouille-sur-un-cosmodrome-russe---video-1052139774.html

Un robot de sécurité patrouille sur un cosmodrome russe - vidéo

Après avoir annoncé le début des tests du robot russe Marker, destiné à patrouiller, intercepter les intrus et combattre les drones, le 8 octobre sur le... 14.10.2021, Sputnik France

Le chef de l’agence spatiale russe Roscosmos Dmitri Rogozine a publié une vidéo du robot de sécurité russe Marker qui est testé sur le cosmodrome Vostotchny en Russie.Le début des essais du robot avait été annoncé le 8 octobre par le chef de l’agence spatiale russe.Ces tests comprennent la patrouille autonome d'itinéraires dédiés à la protection des infrastructures spatiales au sol, la détection des intrus dans le périmètre de sécurité, leur identification et leur interception, la lutte contre les actes terroristes et l’élimination des drones.Fonctionnant aussi bien en version radiocommandée qu'en autonomie, ces robots sont conçus pour assurer la sécurité des cosmodromes et d’autres installations sensibles. Cinq d’entre eux ont déjà été fabriqués: deux sont équipés de châssis à roues et les trois autres de chenilles.En outre, Dmitri Rogozine estime que les acquis scientifiques et techniques développés pour Marker peuvent être appliqués aux équipements destinés à être utilisés sur la Lune.Un robot humanoïde déjà envoyé dans l’espaceCe n’est pourtant pas le premier robot que Roscosmos engage pour assurer des missions dans le cadre de ses activités. Un autre robot a été lancé en août 2019 vers l’ISS. Il s’agissait du premier robot humanoïde russe Fedor mesurant 1,80 mètre de haut et pesant 160 kilos.À bord de l'ISS, Fedor a testé ses capacités en conditions de gravité très basse. Comme l’une de ses principales compétences était l’imitation des mouvements humains, il était capable d’aider les cosmonautes à réaliser leurs tâches.Outre l’agence russe, la NASA avait envoyé dès 2011 à bord de l'ISS son Robonaut 2, un robot humanoïde conçu en coopération avec General Motors, avant de le faire revenir sur Terre en 2018, en raison de problèmes techniques. En 2013, le Japon avait expédié dans l'espace le petit robot Kirobo.Une robotisation préconiséeCela reflète la tendance générale des technologies robotisées et de l'intelligence artificielle. La Russie les développe dans plusieurs secteurs. L’armée par exemple a utilisé le drone terrestre militaire Uran-9 et le système robotisé de combat Nerekhta lors des manœuvres Zapad 2021 qui se sont déroulées du 10 au 16 septembre.Dans les activités quotidiennes, ce sont les robots russes de la société Promobot qui interviennent. Ils sont notamment utilisés par les futurs médecins pour s’améliorer en matière de diagnostic et travaillent dans les centres administratifs de Moscou et des régions.

Caillou Le probleme, c'est si le robot a un bug... ca peut etre.... dangereux.... "deposez votre arme a terre madame." 'C'est une brosse a cheveux !". "Deposez votre arme a terre madame, derniere somation avant le tir de neutralisation." 2

Marko Feyner Madame qui se promène avec un sèche cheveux, sur un site de lancement........ A neutraliser immédiatement. 1

