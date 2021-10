https://fr.sputniknews.com/20211014/une-panne-de-plus-survient-sur-instagram-1052143831.html

Une panne de plus survient sur Instagram

Une panne de plus survient sur Instagram

Une semaine après les deux black-out géants qui ont touché Facebook, WhatsApp et Instagram, ce dernier rencontre une nouvelle panne, cette fois mineure, qui ne... 14.10.2021, Sputnik France

2021-10-14T17:03+0200

2021-10-14T17:03+0200

2021-10-14T17:03+0200

sciences et tech

instagram

facebook

panne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1b/1044168626_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_07c09ba9a1a75ff15ffddd12e23f182f.jpg

Certains utilisateurs d’Instagram aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni ont rapporté une panne ce matin du 14 octobre, d’après les données du site spécialisé Downdetector. Ces utilisateurs ont précisé qu’ils n’arrivaient pas à rafraîchir leurs fils d'actualités et qu’un message d’erreur apparaissait, relate le Sun.Pourtant l’ampleur de la panne est restée limitée: toujours d’après Downdetector, environ 2.000 rapports provenant des États-Unis, environ 500 du Canada, près de 200 du Royaume-Uni et une centaine de France, de Russie et d’Allemagne ont été enregistrés. Vers 12h, heure de Paris, la panne a été surmontée, toujours d'après ce site.Сe problème mineur survient dans le sillage d’une panne géante rencontrée le 4 octobre par des milliards d’utilisateurs d’Instagram, WhatsApp et Facebook. Les applications avaient été indisponibles pendant plus de cinq heures. Facebook a déclaré que la panne était due à un "changement de configuration défectueux". Quelques jours après, le 8 octobre, les applications de Facebook ont été de nouveau touchées par un deuxième black-out qui a duré environ deux heures. Selon Facebook, cette panne n'était pas liée à la première.Nouvel outil pour prévenir les utilisateurs"Nous comprenons à quel point les problèmes temporaires qui surviennent sur Instagram peuvent être déroutants", a déclaré l’entreprise Instagram le 11 octobre sur son blog. Afin d’avertir les utilisateurs des pannes, la société se penche sur un nouvel outil.Les premières expérimentations débuteront aux États-Unis dans les mois à venir. "Si cela a du sens", la fonctionnalité sera généralisée, précise l’application.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

instagram, facebook, panne