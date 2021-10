https://fr.sputniknews.com/20211015/affrontements-sanglants-a-beyrouth-fermeture-des-ecoles-et-des-universites-vendredi-1052151884.html

Affrontements sanglants à Beyrouth: Fermeture des écoles et des universités vendredi

Le ministre de l'Éducation a expliqué que cette décision est intervenue "à l'issue de la décision du Premier ministre Najib Mikati, imposant une fermeture... 15.10.2021, Sputnik France

Le gouvernement libanais a annoncé, jeudi, la fermeture de toutes les écoles et universités publiques et privées, vendredi, suite aux affrontements sanglants survenus dans la capitale, Beyrouth, qui ont fait 6 morts et 32 ​​blessés.Le ministre a expliqué que cette décision est intervenue "à l'issue de la décision du Premier ministre Najib Mikati, imposant une fermeture générale en signe de deuil pour les martyrs tombés à la suite des affrontements survenus jeudi à Beyrouth".Plus tôt jeudi, des affrontements armés ont eu lieu à Beyrouth, faisant 6 morts et 32 ​​blessés.Les événements ont commencé par des tirs massifs lors d'une manifestation organisée par des partisans des mouvements "Hezbollah" et "Amal" pour dénoncer les décisions de l'enquêteur judiciaire dans l'affaire de l'explosion du port de Beyrouth, le juge Tarek Bitar.Dans un communiqué commun, le "Hezbollah" et "Amal" ont imputé la responsabilité de ces événements à des "groupes armés" affiliés au parti "Forces libanaises", des allégations démenties et qualifiées de "fausses accusations" par le parti en question.

liban, beyrouth