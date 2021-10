https://fr.sputniknews.com/20211015/allemagne-le-spd-les-verts-et-le-fdp-veulent-ouvrir-des-negociations-formelles-1052161332.html

Allemagne: le SPD, les Verts et le FDP veulent ouvrir des négociations formelles

Allemagne: le SPD, les Verts et le FDP veulent ouvrir des négociations formelles

Les dirigeants du Parti social-démocrate (SPD), des Verts et du Parti libéral-démocrate (FDP) vont recommander à leurs adhérents de valider l'ouverture de... 15.10.2021, Sputnik France

Le SPD, arrivé en tête des élections législatives le mois dernier, avait ouvert des discussions exploratoires avec les Verts et le FDP afin de former une coalition tripartite, aucune des formations en lice ne détenant une majorité lui permettant de gouverner seule.Selon le projet d'accord consulté par Reuters, le SDP, les Verts et le FDP se sont entendus sur plusieurs points importants, notamment l'abandon des centrales électriques au charbon d'ici 2030.Ils se sont également mis d'accord pour consacrer 2% du territoire à des parcs éoliens terrestres et équiper tous les toits appropriés de panneaux solaires.Le projet d'accord prévoit également le maintien du "frein" à l'endettement inscrit dans la constitution allemande.

