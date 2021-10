https://fr.sputniknews.com/20211015/ankara-veut-appuyer-lafghanistan-sans-reconnaitre-les-talibans-1052155732.html

Ankara veut appuyer l'Afghanistan sans reconnaitre les talibans

Ankara a révélé jeudi sa disposition à appuyer l'Afghanistan sans pour autant reconnaître le régime taliban*, selon le ministre turc des affaires étrangères... 15.10.2021, Sputnik France

Dans une déclaration à l'issue d'une rencontre tenue à Ankara avec le ministre des Affaires étrangères des talibans*, Amir Khan Muttaqi, M. Cavusoglu a déclaré que son pays avait insisté auprès de la communauté internationale sur la nécessité de renouer le dialogue avec l'actuelle administration, sans pour autant qu'il ait une reconnaissance des talibans*.Il a également souligné l'importance de prémunir l'économie afghane de tout effondrement, exhortant les pays qui "gèlent les comptes afghans à l'étranger" à "agir de manière plus souple afin que les salaires puissent être payés".S'agissant des flux migratoires, le ministre turc a relevé que des discussions ont eu lieu avec la délégation talibane*, affirmant que certains migrants afghans souhaitent "rentrer" au pays.Le ministre turc a, en outre, demandé que les femmes afghanes puissent retourner au travail et les filles à l'école, assurant qu'il n'y avait "pas d'exigence ou de précondition" de la part d'Ankara en ce sens mais "des attentes aussi de la part d'autres pays ".Les talibans* avaient renversé le gouvernement afghan, après vingt ans de conflit, ouvrant la voie à des sanctions internationales strictes ce qui s'est répercuté sur une économie bancaire à court de liquidités et des fonctionnaires sans salaire.La rencontre à Ankara est une première entre une délégation taliban*e et un ministre turc, alors que le régime taliban* n'a toujours pas été reconnu internationalement.Les dirigeants du G20 se sont engagés mardi au cours d'un sommet virtuel à fournir une aide humanitaire à l'Afghanistan, l'Union européenne promettant un milliard d'euros à l'ouverture des travaux de cette réunion.La Turquie avait annoncé fin août avoir commencé à retirer ses troupes d'Afghanistan, abandonnant ainsi sa proposition de continuer à assurer la sécurité de l'aéroport de Kaboul après le retrait des forces américaines.*Organisation terroriste interdite en Russie

