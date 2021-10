https://fr.sputniknews.com/20211015/au-togo-une-femme-elue-pour-la-premiere-fois-a-la-tete-dun-club-de-foot-1052166841.html

Au Togo, une femme élue pour la première fois à la tête d’un club de foot

La présidente de l’Ifodjè FC fonde ses ambitions sur ce qu’elle appelle "la théorie du rayonnement", consistant d’après elle à parvenir à de "grands résultats" au terme de "plusieurs petites réalisations" grâce à "la détermination, la méthode et la persévérance".C'est la "première femme togolaise élue à ce poste dans l’histoire du football togolais". Le représentant de la Fédération togolaise de Football, Ayena Serge, parle avec beaucoup de fierté de Yawa Kouigan. Maire d'Ogou 2, une commune de la région des Plateaux, elle vient d'être élue, en ce mois d'octobre, à la tête de l’Ifodjè FC, un club de football de la région qui évolue en première division.Sa liste, Lumière, était la seule enregistrée par le jury à l’Assemblée Générale élective qui s’est tenue le 9 octobre dans la ville d'Atakpamé. Pour mener à bien sa mission, Yawa Kouigan saura compter sur une dizaine de membres composant le nouveau bureau exécutif parmi lesquels se trouve Akodah Ayéwouadan, le ministre togolais de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, originaire de la région.ChampionnatInterrogée par Sputnik au sujet de ses ambitions pour le club, la nouvelle présidente ne cache pas son désir de voir l’Ifodjè FC "remporter sous sa présidence, et pour la deuxième fois de son histoire, la coupe du Togo". C’est-à-dire finir premier du championnat.Durant la saison 2020-2021, l’Ifodjè a fini 5e au classementde la zone nord. Les équipes de première division au Togo étant organisées en deux zones, nord et sud, les premiers de chaque zone s’affrontent en fin de saison pour le titre du champion du Togo.FerveurPour réaliser son objectif, elle pourra sans doute compter sur l'appui des supporters du club et de personnalités du monde du sport.L'ancien vice-président de la Fédération togolaise de football, Tino Adjété, affirme à Sputnik "être émerveillé" par l’élection d’une femme à un poste de président de club de ce niveau.Sur les réseaux sociaux, l’élection de Yawa Kouigan à la tête de l’Ifodjè FC est également largement saluée, y compris par des officiels du gouvernement togolais.Tweet de la ministre et secrétaire générale à la Présidence togolaise.D’autres attendent de voir les premiers pas de Mme Kouigan pour apprécier son engagement.Mais les ambitions de Yawa Kouigan dépassent le cadre des compétitions sportives. Elle affirme que son souhait est également de démontrer que "les femmes sont tout aussi capables que les hommes, d’investir des sentiers battus et de réussir".Par ailleurs, l'édile togolaise est soucieuse de renforcer la cohésion sociale dans sa commune et la région grâce au football.La présidente de l’Ifodjè FC fonde ses ambitions sur ce qu’elle appelle "la théorie du rayonnement", consistant d’après elle à parvenir à de "grands résultats" au terme de "plusieurs petites réalisations" grâce à "la détermination, la méthode et la persévérance".

