Boeing 737 MAX: la justice américaine inculpe un ancien pilote d'essai

La justice américaine a inculpé jeudi un ancien pilote d'essai de Boeing, accusé d'avoir induit en erreur l'agence supervisant l'aviation au cours du processus de certification du 737 MAX, dont deux appareils se sont écrasés en 2018 et 2019 faisant 346 morts.Selon les documents de l'accusation, le responsable avait découvert en 2016 des informations sur un important changement effectué sur ce logiciel censé éviter les décrochages mais a délibérément choisi de ne pas les partager avec l'agence, la FAA.Cette dernière n'a en conséquence pas inclus de référence au MCAS dans un document essentiel, et par ricochet dans les manuels de formation destinés aux pilotes.Le 737 Max a été formellement homologué en mars 2017.En octobre 2018 et mars 2019, deux accidents intervenus respectivement sur des appareils des compagnies Lion Air et Ethiopian Airlines ont fait 346 morts.Lors des deux incidents, le logiciel de commandes de vol, le MCAS, s'était emballé sur la base d'informations erronées transmises par une des deux sondes de l'appareil.Tous les autres 737 Max ont alors été cloués au sol durant vingt mois, avant d'être de nouveau autorisés à revoler fin 2020, une fois les logiciels modifiés.Boeing a reconnu sa responsabilité dans la manipulation des autorités et accepté de verser plus de 2,5 milliards de dollars pour solder certaines poursuites.

