https://fr.sputniknews.com/20211015/coree-du-sud-augmentation-de-la-jauge-limite-des-rassemblements-1052152390.html

Corée du Sud: augmentation de la jauge limite des rassemblements

Corée du Sud: augmentation de la jauge limite des rassemblements

Le gouvernement sud-coréen a annoncé, vendredi, sa décision d'augmenter à huit le nombre de personnes autorisées à se réunir en privé pour le grand Séoul et à... 15.10.2021, Sputnik France

2021-10-15T10:41+0200

2021-10-15T10:41+0200

2021-10-15T10:42+0200

covid-19

corée du sud

vaccination

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101640/73/1016407340_0:268:4500:2799_1920x0_80_0_0_469e99dfddc3d56fe6628933b90a56fa.jpg

En vertu du nouveau plan qui entrera en vigueur dès lundi, le grand Séoul restera soumis au niveau 4 de distanciation sociale et le reste du pays au niveau 3, a déclaré Kim lors d'une réunion du QG central des catastrophes et contre-mesures de sécurité.Le Premier ministre a toutefois ajouté que certaines restrictions antivirus seraient assouplies pour les personnes complètement vaccinées alors que le pays cherche à permettre un retour progressif à la vie normale de la population affectée par le virus au fur et à mesure que le taux de vaccination augmente.

corée du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

corée du sud, vaccination