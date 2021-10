https://fr.sputniknews.com/20211015/espagne-plus-de-87-de-la-population-cible-vaccinee-1052158497.html

Espagne: plus de 87% de la population cible vaccinée

Espagne: plus de 87% de la population cible vaccinée

87,8 % de la population cible (36.994 918 personnes) en Espagne ont déjà reçu le cycle complet de vaccination contre le Covid-19 et 89,9 % ont reçu une dose...

Un total de 70. 919 608 doses de vaccins Covid-19 de Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen ont été administrées en Espagne, soit 93,8 % des doses distribuées dans les communautés autonomes, précise le ministère.Quant aux doses supplémentaires, selon les données du ministère de la Santé, un total de 364 696 doses ont déjà été administrées : 273 242 par Pfizer et 91 454 par Moderna. Pour l'instant, cette dose supplémentaire n'est indiquée que pour les personnes présentant une affection à haut risque et les personnes vivant dans des maisons de retraite.Le ministère de la Santé a fourni ces informations dans le rapport d'activité sur le processus de vaccination Covid-19, basé sur les données recueillies entre le 27 décembre, date du début des vaccinations, et le 13 octobre.Les données du département dirigé par Carolina Darias indiquent qu'au cours de cette période 58 123 059 doses du vaccin Pfizer ont été reçues en Espagne, dont 53 616 591 ont été livrées, 50 161 659 doses ont été administrées.L'Espagne a également reçu 11 801 000 doses du vaccin Moderna, 10 752 760 ont déjà été distribuées aux communautés autonomes et 9 011 624 doses ont été administrées.En ce qui concerne le vaccin AstraZeneca, le rapport publié par le ministère de la Santé indique que sur les 14 811 980 doses achetées, 9 111 010 sont arrivées en Espagne, dont 9 778 756 ont été administrées.Enfin, 2 161 510 doses du vaccin développé par Janssen contre le coronavirus ont été livrées aux régions autonomes, dont 1 967 569 ont déjà été administrées.

