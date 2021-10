https://fr.sputniknews.com/20211015/france-linflation-annuelle-saccelere-tiree-par-les-prix-de-lenergie-et-des-services-1052155989.html

France: l'inflation annuelle s'accélère tirée par les prix de l'énergie et des services

Les prix à la consommation en France ont progressé de 2,2% sur un an au mois de septembre, après une hausse de 1,9% en août, tirés par les prix de l'énergie et... 15.10.2021, Sputnik France

2021-10-15

Cette hausse de l’inflation résulte d’une accélération des prix des services (+1,4 % après +0,7 %) et de ceux de l’énergie (+14,9 % après +12,7 %), explique l’Institut national des statistiques.Les prix des produits manufacturés (+0,4 % après +1,1 %) et dans une moindre mesure de l’alimentation (+1,0 % après +1,3 %) et du tabac (+4,8 % après +5,1 %) ont ralenti.En glissement mensuel, les prix à la consommation ont reculé de 0,2 %, après une hausse de 0,6 % en août, selon l’institut national des statistiques.Les prix des services ont reculé nettement (−0,8 % après +0,4 %), en lien avec la baisse saisonnière des prix de certains services liés au tourisme, alors que ceux de l’alimentation ont baissé aussi (−0,8 % après +0,7 %) dans le sillage des prix des produits frais (−3,3 % après +3,7 %).Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation se sont repliés de 0,1 %, après +0,4 % en août.L’inflation sous-jacente a baissé en septembre, à +1,3 % sur un an, après +1,5 % en août.

